Snimljen fantom iz dubina: Retko ogromno stvorenje ima krake duže od 10 metara

Retka divovska fantomska meduza uočena je tokom istraživanja dubokog mora u blizini Argentine.

Naučnici su u Južnom Atlantiku, na dubini od oko 250 metara, snimili vrstu Stygiomedusa gigantea, poznatiju kao divovska fantomska meduza.

Istraživači sa Schmidt Ocean Institute-a dokumentovali su ovu neobičnu morsku životinju, koja može dostići prečnik od jednog metra, dok joj kraci mogu narasti i do 10 metara.

Četiri dugačka kraka, nalik ružičastim trakama, nemaju žarne ćelije kao kod većine meduza. Umesto toga, koriste se za hvatanje plena, pre svega riba i planktona, navode iz instituta.

Pored snimka retke meduze, naučni tim tokom ekspedicije otkrio je i 28 potencijalno novih vrsta, među kojima su korali, morski ježevi i morske anemone.

(Objektiv)