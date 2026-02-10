Tajna uspešnog uzgoja paradajza počinje u februaru – ne preskačite ove korake

Planiranje je više od pola uspešnog baštovanstva. Da biste do juna imali kante pune zdravih, zrelih paradajza, potrebno je ozbiljno planiranje u februaru.

Evo šta treba da uradite u februaru: Naručite seme ili odvojite ono za koje znate da je odlično.

Pripremite najbolju leju za sadnju (posebno za paradajz je važno imati savršeno hranljiv kompost).

Posejte seme koje ste odvojili, ali isprobajte i nove sorte paradajza u slučaju da vam se dopadne neka druga sorta.

Pošto paradajz zahteva bogato zemljište, morate razmišljati o tome kada sejete seme u male saksije. Dobro obogaćeno zemljište će dati snagu vašim sadnicama od samog početka.

Ali takođe morate razmišljati o činjenici da će ovim paradajzima vrlo brzo biti potrebno presađivanje u baštu. Stoga bi trebalo da počnete sa đubrenjem i obogaćivanjem zemljišta već sada.

Ako je zemljište dovoljno suvo, iskopajte baštu gde planirate da posadite paradajz i pospite je nekom vrstom đubriva: možda imate brikete od pilećeg stajnjaka, možda imate organsko đubrivo ili kompost. U svakom slučaju, pospite ga po budućim gredicama paradajza i ostavite da odstoji mesec ili dva pre nego što presadite biljke paradajza u baštu.

I važno pravilo: Paradajz se sadi duboko u zemlju. To je jedini način da se zaštiti korenje, koje zauzvrat može izvući maksimum iz obogaćenog i dobro đubrenog zemljišta za zdrav i snažan usev.

( stil.kurir.rs)