Mutant virus hara Srbijom: Odeš zdrav na posao, vratiš se sa gripom

Podatak da je prošle nedelje registrovano više od 9.000 obolelih od virusa sličnog gripu mnoge je zabrinula, posebno roditelje, s obzirom na to da je najveća učestalost obolevanja u uzrastu do četvrte godine.

Čekaonice su pune ljudi sa visokom temperaturom i dugotrajnim kašljem. Deca ozdrave pa se veoma brzo ponovo razbole. Da li je reč o istom virusu i šta je uzrok punih čekaonica domova zdravlja u Srbiji, pričali smo sa doktorkom Biserkom Obradović.

U poslednjoj izveštajnoj sedmici “Batuta“, koja obuhvata period od 26. januara do 1. februara, bila su zabeležena 9.303 slučaja sličnih gripu, a doktorka Obradović za Blic kaže da u tu grupu spada i grip. – Tu su i grip, kovid i sva druga oboljenja koja imaju slične simptome. Problem nastaje što nam se ljudi javljaju tek kada dođe do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija. Grip i njemu slični virusi imaju dve faze. Prva je akutna faza, koja dolazi sa jako visokom temperaturom koja ide do 40 stepeni, javlja se bol u mišićima, glavobolja, bol u očnim jabučicama. Glavobolja i bol u očnim jabučicama su jedan od simptoma koji grip razlikuje od drugih respiratornih infekcija pa i od kovida. Zatim kašalj koji nije u napadima, dok je kod kovida kašalj u napadima. Ta prva faza jako ruši imunitet. Posle nje je druga faza u kojoj dolazi do sekundarnih virusnih ili bakterijskih infekcija – kaže dr Obradović.

“Ode zdrav na posao, vrati se sa gripom”

Doktorka dodaje da su ambulante pune ljudi sa visokom temperaturom.

– Sada je sve više onih koji kašlju po mesec, dva, zatim ljudi sa upalom sinusa, bronhitisom, upalom pluća. Ali u čemu oni greše? Skinu temperaturu i odu na posao. Naravno da su u infekciji, inficiraju sve ljude oko sebe. Kovid, recimo, može da bude i bez temperature ili sa jednim danom temperature i naravno oni odu na posao, inficiraju sve druge. To su kapljične infekcije koje se šire veoma brzo. Inkubacija kod gripa traje od 4 sata do dva dana. Čovek može da ode zdrav na posao, a da se vrati sa gripom – upozorava ona.

Najveći broj obolelih su deca do četvrte godine.

– Virusi se šire po vrtićima zato što se deca igraju istim igračkama, menjaju dude. Školarci jedan od drugog uzimaju istu flašicu za gutljaj vode ili griz jabuke. Ne vode računa, ne stavljaju ruku na usta kad kašlju, kijaju, te veliki broj virusa izleti u atmosferu i lako dolazi do inficiranja njihovih drugara – kaže.

Osnovni simptom gripa je jako visoka temperatura, koja ide do 40 stepeni.

– Deca je lakše podnose, jer kod starijih se javlja bol u leđima, u mišićima, osoba se oseća kao da ju je voz pregazio, malaksalo, iscrpljeno, i zbog toga stariji mnogo teže podnose viruse nego deca – objašnjava dr Obradović.

Često se mogu čuti komentari roditelja kad dovedu dete kod lekara “kako se opet razboleo, pa bio je pre 10 dana bolestan i ozdravio je“, a doktorka Obradović objašnjava:

– Imamo toliko virusa da osoba može da bude svake nedelje bolesna od drugog virusa. Kad padne imunitet, oni se samo nadovezuju. Kažu – vratio mi se grip. Ne, nije se vratio, to je neki drugi virus koji kad padne imunitet vrlo lako se nadovezuje.

Šta jača imunitet

Napominje da je osnovna stvar jačanje imuniteta.

– Najbolja prevencija je da smo se vakcinisali, zatim zdrava ishrana. Što više svežeg voća i povrća. Fizička aktivnost, dobar san koji traje od 6 do 8 sati, jer dobar san je povezan sa ishranom i fizičkom aktivnošću. Pušači, što manje nikotina, znamo da nikotin razara C vitamin pa pušači treba da unose 6 puta više C vitamina nego nepušači. Lepo raspoloženje je jako bitno, jer mi biramo stres, a stres bira bolest. Naravno, kafopije, manji unos kafe jer jedna šoljica kafe izbaci 7 šoljica tečnosti, a znamo da nam je tečnost osnovna za metaboličke procese – kaže za kraj razgovora dr Biserka Obradović.

Simptomi slični gripu

Visoka temperatura

Bolovi u rukama i nogama

Malaksalost

Slab apetit

Pospanost

Dijareja u nekim slučajevima

Simptomi gripa

visoka temperatura, koja može dostići i 40 stepeni

jak bol u mišićima i zglobovima

malaksalost

uporan kašalj

bol u grlu

bol u leđima

glavobolja

bol u očnim jabučicama pri pokretu

upala grla i sinusa

bronhitis / bronhitis sa bakterijskom infekcijom

upala pluća (pneumonija)

sekundarne bakterijske infekcije

tegobe se mogu produžiti do mesec dana