MUP uputio hitan apel: Opasne poruke stižu preko WhatsApp-a, obratite pažnju na ove reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorava građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava aplikacija WhatsApp.

Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput “našao sam link sa tvojom slikom“, “glasaj klikom na link“ ili “pogledaj ovo, ti si na fotografiji“, uz prilog ili internet link, navodi se u današnjem saopštenju MUP-a.

Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom WhatsApp nalogu, a nakon toga, napadači mogu da čitaju poruke, šalju poruke u ime žrtve i nastave širenje prevare drugim kontaktima, objašnjavaju iz MUP-a.

– Apelujemo na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, čak i ako stižu od poznatih kontakata, ne unose kodove niti prate uputstva sa nepouzdanih internet stranica, da redovno proveravaju da li na svom WhatsApp nalogu postoje nepoznati ‘povezani uređaji’, kao i da odmah uklone svaki uređaj koji ne prepoznaju – ukazuje se u saopštenju.

Iz MUP-a ističu da Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja da prati ovaj vid zloupotreba i poziva građane da svaki pokušaj prevare prijave nadležnim organima.

Bezbednost u digitalnom okruženju zavisi i od opreza svakog pojedinca, naglašava se u saopštenju.

(Pančevac)