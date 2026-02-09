Kovin: Održano opštinsko takmičenje iz matematike
KOVIN – U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu u subotu je održano opštinsko takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola.
Na takmičenju je učestvovalo 99 učenika od trećeg do osmog razreda, iz osam osnovnih škola sa teritorije opštine Kovin. Organizator je bilo Društvo matematičara Srbije, dok je kovinska „Zmajeva“ škola tradicionalni domaćin ovog nadmetanja.
Takmičenje je proteklo u prijateljskom duhu, a učenici su pokazali znanje i veštine. Najbolji će se plasirati na naredni nivo takmičenja, gde će predstavljati svoje škole i opštinu.
(Pančevac)
