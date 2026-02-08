Pančevo Kulturna dešavanja

Predstavljena knjiga proze Ožiljci i Pupoljci autorke Milene Mrkele

17:19

08.02.2026

Foto: Radovan Đerić
Foto: Radovan Đerić

U Narodnom muzeju u Pančevu predstavljena  je  knjiga  „Ožiljci i Pupoljci“, autorke Milene Mrkele. Ovo je njena prva knjiga proze.
Foto: Radovan ĐerićFoto: Radovan Đerić

Posle tri knjige poezije, autorka je napisala preko 120 autobiografskih ili kako sam autorka navodi autofikcijskih priča iz njenog života.

Foto: Radovan ĐerićFoto: Radovan Đerić

Najveći deo priča se odnosi na životne situacije nastale doseljenjem iz Dalmacije u Pančevo, ali i priča iz ranijeg perioda života u Zadru.

Foto: Radovan ĐerićFoto: Radovan Đerić

Milena Mrkela (rođena Burčul) je književnica i prosvetni radnik iz Pančeva, poznata po svom doprinosu lokalnoj kulturi i obrazovanju. Članica je Udruženja književnika Srbije. Objavila je više zbirki poezije, uključujući dvojezičnu zbirku haiku poezije „Bjelina zgarišta“ (na srpskom i engleskom) i zbirku „Na brisanom prostoru“ (izdavač Libertatea), koja je 2022. godine predstavljena u Gradskoj biblioteci Pančevo. Radi kao nastavnica engleskog jezika u osnovnom obrazovanju. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu kao profesor razredne nastave.
Aktivna je u kulturnom životu grada, a 2017. godine nagrađena je za najbolji slogan manifestacije „Dani Vajferta“.  Rođena je 1966. godine u Zadru, a u Pančevu živi sa porodicom od 1995. godine.

(Pančevac)

