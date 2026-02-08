Predstavljena knjiga proze Ožiljci i Pupoljci autorke Milene Mrkele

U Narodnom muzeju u Pančevu predstavljena je knjiga „Ožiljci i Pupoljci“, autorke Milene Mrkele. Ovo je njena prva knjiga proze.

Posle tri knjige poezije, autorka je napisala preko 120 autobiografskih ili kako sam autorka navodi autofikcijskih priča iz njenog života.

Najveći deo priča se odnosi na životne situacije nastale doseljenjem iz Dalmacije u Pančevo, ali i priča iz ranijeg perioda života u Zadru.

Milena Mrkela (rođena Burčul) je književnica i prosvetni radnik iz Pančeva, poznata po svom doprinosu lokalnoj kulturi i obrazovanju. Članica je Udruženja književnika Srbije. Objavila je više zbirki poezije, uključujući dvojezičnu zbirku haiku poezije „Bjelina zgarišta“ (na srpskom i engleskom) i zbirku „Na brisanom prostoru“ (izdavač Libertatea), koja je 2022. godine predstavljena u Gradskoj biblioteci Pančevo. Radi kao nastavnica engleskog jezika u osnovnom obrazovanju. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu kao profesor razredne nastave.

Aktivna je u kulturnom životu grada, a 2017. godine nagrađena je za najbolji slogan manifestacije „Dani Vajferta“. Rođena je 1966. godine u Zadru, a u Pančevu živi sa porodicom od 1995. godine.

(Pančevac)