Sportska dešavanja Južni Banat

Druga pripremna utakmica seniora: FK Voja Gačić – FK Dolina Padina 1-5 ( 0-2)

16:30

09.02.2026

Podeli vest:

Foto: FB/FK Voja Gačić

Održana je i druga pripremna utakmica seniora koju je ekipa FK Voja Gačić izgubila 0:5 protiv FK Doline iz Padine. 

Ekipa Voja Gačić igrala je u sastavu:  Babin, Petrov, Janković, Janacković, Nikolić, Halas, Dejanović, Balović, Anastasijević, Đurković, Bundra, Mačkić, Stoja, Usljebrka i Đukić.

Ekipa Doline član Juznobanatske primere bila je bolja u ovoj utakmici i zasluženo pobedila.

„Imali smo dosta dobrih prilika u prvom poluvremenu koje nismo pretvorili u gol što su gosti znalački koristili i u prvom i u drugom poluvremenu i zasluženo slavili. Bilo je dosta dobrog trčanja za ovaj period treniranja rezultat je svakako u drugom planu, ali bilo je dosta propusta na koje moramo raditi“, navode u FK Voja Gačić i čestitaju ekipi Doline, njihomom treneru i upravi kluba te da imaju puno sreće u nastavku prvenstva i ostvare zacrtanje ciljeve.

„Mi idemo dalje…. Sledeceg vikenda na programu su dve utakmice:
Subota 14.02
Voja Gacic – Pobeda Samos
Nedelja 15.02.
Voja Gacic – Budućnost B. Brestovac

(Pančevac)

Tagovi

FK Padina FK Voja Gačić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.