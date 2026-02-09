Druga pripremna utakmica seniora: FK Voja Gačić – FK Dolina Padina 1-5 ( 0-2)

Održana je i druga pripremna utakmica seniora koju je ekipa FK Voja Gačić izgubila 0:5 protiv FK Doline iz Padine.

Ekipa Voja Gačić igrala je u sastavu: Babin, Petrov, Janković, Janacković, Nikolić, Halas, Dejanović, Balović, Anastasijević, Đurković, Bundra, Mačkić, Stoja, Usljebrka i Đukić.

Ekipa Doline član Juznobanatske primere bila je bolja u ovoj utakmici i zasluženo pobedila.

„Imali smo dosta dobrih prilika u prvom poluvremenu koje nismo pretvorili u gol što su gosti znalački koristili i u prvom i u drugom poluvremenu i zasluženo slavili. Bilo je dosta dobrog trčanja za ovaj period treniranja rezultat je svakako u drugom planu, ali bilo je dosta propusta na koje moramo raditi“, navode u FK Voja Gačić i čestitaju ekipi Doline, njihomom treneru i upravi kluba te da imaju puno sreće u nastavku prvenstva i ostvare zacrtanje ciljeve.

„Mi idemo dalje…. Sledeceg vikenda na programu su dve utakmice:

Subota 14.02

Voja Gacic – Pobeda Samos

Nedelja 15.02.

Voja Gacic – Budućnost B. Brestovac

(Pančevac)