Sportska dešavanja Južni Banat

Karate kup u Zemunu: Tri medalje za klubove iz Kovačice i Pančeva

12:20

09.02.2026

Podeli vest:

Foto: FB/FK Kovačica

Na velikom turniru “Kup Vazduhoplovca – Memorijal Svetozar Rodić”,  koji je  održan u Sportskom Centru Master u Zemunu,  Karate klub Kovačica nastupio je sa dva takmičara, a Karate Klub Pančevo sa jednom takmičarkom.

Iz Kovačice Milan Đuran je osvojio bronzu kao i njegov brat blizanac Mihailo Đuran. Iz KK Pančevo Mihaila Kojić je osvojila bronzu.

Sledeće takmičenje je Prvenstvo Banata koje će biti održano 22. februara u Novom Bečeju, a u organizaciji Karate saveza Vojvodine.

(Pančevac)

Tagovi

KK Kovačica Mihailo Đuran Milan Đuran

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.