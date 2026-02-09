Karate kup u Zemunu: Tri medalje za klubove iz Kovačice i Pančeva

Kovin: Održano opštinsko takmičenje iz matematike
14:57
09.02.2026
Na velikom turniru “Kup Vazduhoplovca – Memorijal Svetozar Rodić”, koji je održan u Sportskom Centru Master u Zemunu, Karate klub Kovačica nastupio je sa dva takmičara, a Karate Klub Pančevo sa jednom takmičarkom.
Iz Kovačice Milan Đuran je osvojio bronzu kao i njegov brat blizanac Mihailo Đuran. Iz KK Pančevo Mihaila Kojić je osvojila bronzu.
Sledeće takmičenje je Prvenstvo Banata koje će biti održano 22. februara u Novom Bečeju, a u organizaciji Karate saveza Vojvodine.
(Pančevac)
14:57
09.02.2026
14:00
09.02.2026
12:00
08.02.2026
11:40
05.02.2026
AUD
69.26 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
72.67 RSD
CHF
128.08 RSD
EUR
117.39 RSD
GBP
135.03 RSD
SEK
11.01 RSD
USD
99.50 RSD
14:57
09.02.2026
Strelac za ekipu Dinama bio je Dimitrije Jankulov u 50 minutu na asistenciju Gabrijela Čižika.
11:30
09.02.2026