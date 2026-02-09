Karate kup u Zemunu: Tri medalje za klubove iz Kovačice i Pančeva

Na velikom turniru “Kup Vazduhoplovca – Memorijal Svetozar Rodić”, koji je održan u Sportskom Centru Master u Zemunu, Karate klub Kovačica nastupio je sa dva takmičara, a Karate Klub Pančevo sa jednom takmičarkom.

Iz Kovačice Milan Đuran je osvojio bronzu kao i njegov brat blizanac Mihailo Đuran. Iz KK Pančevo Mihaila Kojić je osvojila bronzu.

Sledeće takmičenje je Prvenstvo Banata koje će biti održano 22. februara u Novom Bečeju, a u organizaciji Karate saveza Vojvodine.

(Pančevac)