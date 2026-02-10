ŠK Agros: U toku upis u školu košarke u Kovačici

Škola košarke ,,Agros” iz Opova od novembra radi i u Kovačici, za decu od 1. do 8. razreda osnovne škole. Upis zainteresovanih je u toku.

Treninzi se održavaju dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom od 18 do 20 časova u fiskulturnoj sali Gimnazije ,,Mihajlo Pupin” u Kovačici, u dve grupe: za osnovce od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda.

Prema rečima Bogdana Ristića, predsednika KK kluba ,,Agros” iz Opova, interesovanje dece je veliko, tako da je planiran i dopunski termin održavanja treninga. Upis u školu košarke i dalje traje a sve informacije mogu se pronaći na oficijalnoj fejsbuk stranici KK ,,Agros” Opovo ili ličnim dolaskom u terminu treninga.

(RTV Kovačica)