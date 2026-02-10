JVP Vode Vojvodine: Sadnjom u Crvenki počela godišnja akcija pošumljavanja

Današnjom Pošumljavanjem obale kanala u naselju Crvenka kod Kule, i sadnjom 200 novih mladica sibirskog bresta, JVP „Vode Vojvodine“ započelo je svoju redovnu godišnju akciju.

Ovaj lokalitet danas je zajedno sa svojim saradnicima obišao i v. d. direktora JVP „Vode Vojvodine“, Igor Kolaković, a akciju su podržali članovi Asocijacije „Jožef Kiš“ i Sportskog kluba ribolovaca „Smuđ“ iz Crvenke.

„Ovo je početak naše redovne godišnje akcije. Plan nam je da na oko 180 hektara, na području Zrenjanina, Sečnja, Novog Bečeja, Novog Kneževca, Odžaka i Sremske Mitrovice posadimo oko 200 hiljada sadnica“, rekao je Kolaković zahvalivši se predstavnicima udruženja iz Crvenke na izuzetno dobroj saradnji. On je ovu priliku iskoristio i da najavi nova značajna ulaganja na ovoj lokaciji.

„U narednom periodu postavićemo oko 60 pecaroških mesta, urbane mobilijare i na inicijativu ovdašnjih žitelja nastaviti izgradnju dvonamenske staze na deonici između Kule i Crvenke“, obećao je Kolaković.

Predstavnici lokalnih udruženja Đoko Grabež i Sava Vukčević su istakli dobru saradnju sa JVP „Vode Vojvodine“ zahvalivši se na svemu što je urađeno u proteklom periodu posebno napominjući da se do pre desetak godina obalama kanala uopšte nije moglo ni prići.

Nastavak akcije pošumljavanja biće sproveden u periodu februar–mart, a posebno značajno za ovu godinu jeste sadnja čak 3.140 mladica bele topole u Predelu izuzetnih odlika „Potamišje“ koje spada u zaštićeno prirodno dobro prvog stepena zaštite. Pored redovnog pošumljavanja, ove godine biće sprovedeni i radovi u okviru sanacionog plana na teritoriji Sremske Mitrovice gde je usled nevremena stradalo više hektara šuma. Predviđeno je da se zasadi ukupno 3.722 komada evroameričke topole na površini od oko 15 hektara.

„Vode Vojvodine“ pošumljavanje svake godine sprovode kao društveno odgovorno preduzeće u cilju povećanja površina pod šumom, očuvanja prirode i podizanja ekološke svesti.

(Pančevac)