Šta će biti sa ruskim gasom i cenama? Bajatović izneo važne informacije

Generalni direktor “Srbijagasa“ Dušan Bajatović izjavio je danas da će ugovor o nabavci ruskog gasa, koji ističe krajem marta, najverovatnije biti produžen za još šest meseci, uz napomenu da cena gasa za domaćinstva neće biti menjana i da Srbija raspolaže dovoljnim količinama do kraja grejne sezone.

Bajatović je naveo da se dugoročni ugovor o snabdevanju gasom sa Rusijom produžava putem aneksa, ali da taj proces prate brojni izazovi, od evropskih sankcija do problema u platnom prometu, koji, kako je istakao, nisu jednostavni za rešavanje.

– Ono što će se sada desiti jeste da će naš ugovor od marta pa nadalje, praktično do oktobra, zbog velikih zaliha iznositi šest miliona kubnih metara dnevno, a ne deset, jer ne možemo da punimo skladište Banatski dvor. Najverovatnije ćemo imati produženje dugoročnog ugovora za narednih šest meseci – rekao je Bajatović za RTS.

On je precizirao da je cena gasa na berzi jutros iznosila oko 350 dolara, dok Srbija ruski gas plaća 270 evra za 1.000 kubnih metara.

– Kada je reč o ceni za domaćinstva, ona nije menjana i neće biti, i kreće se oko 46–47 dinara. Cena za industriju biće oko 50 dinara, nešto viša nego u prethodnom periodu, ali smo veće količine kupovali na berzi kako bismo očuvali energetsku bezbednost – naveo je Bajatović.

Naglasio je i da Srbija, čak i bez dodatnog uvoza, ima dovoljno gasa da bez problema izdrži do kraja grejne sezone.

(RTS)