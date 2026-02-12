Dnevni horoskop za 12. februar: Evo ko ne sme da napravi ovu grešku na poslu

NIS: Benzinske stanice dobro snabdevene, povećano IPS plaćanje
12:45
12.02.2026
Ovan
Posao: Bićete u pokretu od ranog jutra i suočeni sa nizom sitnih obaveza. Tokom dana može doći do promene plana ili nekog iznenadnog zahteva. Dobro je vreme za završavanje započetih poslova.
Ljubav: Moguće je spontano dogovaranje izlaska ili kraćeg puta sa partnerom. Slobodni mogu upoznati osobu kroz društvo ili neplanirani susret.
Zdravlje: Povremena nervoza je moguća.
Bik
Posao: Fokus se pomera na finansije i praktična pitanja. Rešavaćete papirologiju ili možda planirati budžet. Ne ulazite u rizične troškove.
Ljubav: Partner može pokrenuti razgovor o zajedničkim planovima. Slobodni mogu upoznati osobu preko posla ili prijatelja. Odnos se može razvijati polako što će vam i odgovarati.
Zdravlje: Umor.
Blizanci
Posao: Pred vama je dan sa pojačanom komunikacijom. Mogući su dogovori koji menjaju tok dana. Proveravajte informacije pre donođenja odluka.
Ljubav: Više dopisivanja i razgovora sa partnerom očekuje vas danas. Slobodni mogu započeti flert preko poruka ili društvenih mreža. Postoji mogućnost susreta uživo.
Zdravlje: Mentalni umor.
Rak
Posao: Najviše će vam prijati rad u miru. Neki zadaci zahtevaće dodatnu koncentraciju. Dana uspešno završavate nešto što ste odlagali.
Ljubav: Potreba za toplinom i bliskošću biće naglašena. Partner može želeti mirno veče kod kuće. Slobodni mogu upoznati osobu kroz svakodnevne obaveze.
Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.
Lav
Posao: Kreativne ideje dolaze do izražaja. Moguće je dobijanje zadatka u kojem se možete istaći, iskoristite priliku.
Ljubav: U odnosima se budi strast, moguće je planiranje nekog lepog izlaska. Slobodni mogu upoznati osobu na nekom događaju, javnom mestu.
Zdravlje: Dobar energetski nivo.
Devica
Posao: Dan je dobar za organizaciju i planiranje. Moguća je manja promena rasporeda, ali brzo ćete se snaći.
Ljubav: Mogući su razgovori o zajedničkim obavezama. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Postoji šansa za flert.
Zdravlje: Blaga iscrpljenost.
Vaga
Posao: Bićete u kontaktu sa više ljudi. Moguć je novi dogovor. Saradnja je danas naglašena.
Ljubav: Partner vam može predložiti zajednički izlazak. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Veče donosi prijatnu i opuštajuću atmosferu.
Zdravlje: Potrebno vam je opuštanje.
Škorpija
Posao: Fokus je na novcu i dugoročnim planovima. Moguća važna odluka, ali je potrebno da budete realni.
Ljubav: Moguć je iskren razgovor o budućnosti odnosa. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao. Privlačnost će biti jaka.
Zdravlje: Obratite pažnju na leđa.
Strelac
Posao: Više obaveza dolaziće vam u kraćem roku. Dobra organizacija je ključna, jer je moguć i poneki dodatni zadatak.
Ljubav: Planirajtee zajedničke aktivnosti sa partnerom. Slobodni mogu upoznati osobu na putovanju ili u izlasku i započeti lagani flert.
Zdravlje: Odlično.
Jarac
Posao: Stare obaveze dolaze na red, pa je fokus na odgovornost. Dan je dobar za administraciju i papirologiju.
Ljubav: Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Emocije se bude.
Zdravlje: Umor.
Vodolija
Posao: Planovi se mogu iznenada menjati. Biće potrebno brzo prilagođavanje koje vam istovremeno može doneti prednost.
Ljubav: Potreba za spontanošću je naglašena. Slobodni mogu upoznati osobu kroz društvo. Veče vam donosi zanimljiv kontakt.
Zdravlje: Nervoza.
Ribe
Posao: Intuicija vas vodi ka dobrom rešenju. Moguća je ideja za novi projekat, ali ne žurite sa odlukama.
Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili online. Moguće je prijatno iznenađenje.
Zdravlje: Potreban vam je odmor.
(astroputnik)