Stiže mini odmor od puna četiri dana: Evo kako izgleda kalendar slobodnih dana

Nakon neradnih dana i kratkog mini-odmora tokom novogodišnjih i božićnih praznika, građane Srbije već tokom ovog meseca očekuje novi predah, jer se obeležava Dan državnosti Sretenje, koji donosi nekoliko uzastopnih neradnih dana.

Dan državnosti Srbije ove godine pada u nedelju, 15. februara, ali su neradni i ponedeljak 16. i utorak 17. februar. Naime, praznik se „prenosi“ sa nedelje na utorak. Zbog toga će mnogi zaposleni iskoristiti priliku da spoje vikend sa praznicima, pa će u zbiru imati čak četiri slobodna dana, što otvara prostor za kraći odmor ili putovanja.

Đaci će imati još duži predah. Tokom ove školske godine zimski raspust traje devet dana, od 14. do 22. februara. Ipak, učenici u Vojvodini vraćaju se u školske klupe ranije, odnosno 18. februara, u skladu sa školskim kalendarom.

Nakon februarskih praznika, zaposleni u Srbiji će na nove neradne dane morati da sačekaju april, kada se obeležavaju vaskršnji praznici. Tada se ne radi od 10. do 13. aprila, odnosno od petka do ponedeljka. Neposredno potom slede i neradni dani povodom Praznika rada, kada su slobodni 1. i 2. maj.

Manje dobra vest za zaposlene je da od maja pa sve do novembra nema državnih praznika koji se obeležavaju kao neradni dani. Sledeći slobodan dan dolazi tek u sredu, 11. novembra, kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Ostali neradni dani i praznici u 2026.

U martu pravoslavne vernike neće imati neradne dane, ali pripadnici islamske zajednice praznuju petak 20. mart kada obeležavaju Prvi dan Ramazanskog bajrama.

Zvanični neradni za Vaskršnje praznike za vernike pravoslavne vere su od 10. do 13. aprila, a odmah zatim nakon toga neradni su i 1. i 2. maj za Praznik rada.

Prvi dan Jom Kipura, za pripadnike jevrejske zajednice, 20. septembar neradan.

Dan pobede, 9.maj, obeležava se radno, a takođe i Vidovdan 28. juna (nedelja). Zatim, 21. oktobar – Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno.

U sredu, 11. novembra je neradan dan jer se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Prvi dan Božića, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembar je neradan.

(k1info.rs)