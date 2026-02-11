Pančevo Vesti

Izmenjen režim saobraćaja od petlje Kovilovo do petlje Pančevo

10:41

11.02.2026

Režim saobraćaja biće izmenjen od danas, 11. februara na deonici od petlje Kovilovo do petlje Pančevo (Kovačica), saopštili su Putevi Srbije.

Od 7 do 15 časova postavljaće se vertikalna signalizacija za tranzit teretnog saobraćaja na deonici petlja Kovilovo – petlja Pančevo (Kovačica), u oba smera. Kratkotrajni, stacionarni radovi će se izvoditi naizmenično, iz zaustavne saobraćajne trake, i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Radovi bi trebalo da budu gotovi do subote, 14. februara.

