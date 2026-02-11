Izmenjen režim saobraćaja od petlje Kovilovo do petlje Pančevo

Režim saobraćaja biće izmenjen od danas, 11. februara na deonici od petlje Kovilovo do petlje Pančevo (Kovačica), saopštili su Putevi Srbije.

Od 7 do 15 časova postavljaće se vertikalna signalizacija za tranzit teretnog saobraćaja na deonici petlja Kovilovo – petlja Pančevo (Kovačica), u oba smera. Kratkotrajni, stacionarni radovi će se izvoditi naizmenično, iz zaustavne saobraćajne trake, i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Radovi bi trebalo da budu gotovi do subote, 14. februara.