Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakvo nas vreme očekuje za Sretenje

Natprosečno toplo vreme danas je u Srbiji. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je za RTS da se u nedelju, 15. februara, očekuje promena vreme, biće kiše, snega i u nižim predelima i niske temperature.

Do kraja meseca biće veoma promenljivo vreme, najavljuje Todorović, za RTS.

Nedeljko Todorović izjavio je da će nakon današnjeg toplijeg dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme – toplo, hladno, oblačno, sa kišom i snegom na planinama.

„Kiše će najviše biti u petak i subotu popodne, kao i u nedelju veći deo dana, kada će doći do zahlađenja za skoro deset stepeni, pa će snega biti i u nižim predelima“, ističe Todorović.

Dodaje da će u nedelju, 15. februara, za praznik Sretenje duvati i jak severozapadni vetar, odnosno biće hladan dan sa prosečnom temperaturom od četiri do pet stepeni, dok će ujutru biti slab mraz, sa temperaturom oko nula stepeni.

U Srbiji danas toplije, ali u košavskom području i dalje vetrovito.

Najniža temperatura biće minus dva stepena, a najviša do 16 stepeni.