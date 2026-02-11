Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kakvo nas vreme očekuje za Sretenje
Natprosečno toplo vreme danas je u Srbiji. Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je za RTS da se u nedelju, 15. februara, očekuje promena vreme, biće kiše, snega i u nižim predelima i niske temperature.
Do kraja meseca biće veoma promenljivo vreme, najavljuje Todorović, za RTS.
Nedeljko Todorović izjavio je da će nakon današnjeg toplijeg dana do kraja februara biti veoma promenljivo vreme – toplo, hladno, oblačno, sa kišom i snegom na planinama.
Dodaje da će u nedelju, 15. februara, za praznik Sretenje duvati i jak severozapadni vetar, odnosno biće hladan dan sa prosečnom temperaturom od četiri do pet stepeni, dok će ujutru biti slab mraz, sa temperaturom oko nula stepeni.
U Srbiji danas toplije, ali u košavskom području i dalje vetrovito.
Najniža temperatura biće minus dva stepena, a najviša do 16 stepeni.