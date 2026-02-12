Ovo morate uraditi u februaru da bi vam ruže cvetale kao nikada do sada

Jednostavna nega u februaru odlučuje da li će ruže cvetati raskošno ili će se mučiti tokom sezone.

Februar je mesec koji može biti presudan za sve ljubitelje ruža. Iako biljke deluju uspavano nakon zime, stručnjaci upozoravaju da je upravo sada pravo vreme da im se posveti pažnja kako bi na proleće cvetale u punom sjaju.

Vrtlarski stručnjaci ističu da je greška verovati kako će se ruže same oporaviti čim temperature porastu. Bez pravilne nege, mogu slabije cvetati, biti podložnije bolestima ili čak propasti. Ključni koraci u ovom periodu su orezivanje, uklanjanje oštećenih grana i pravilna prihrana.

Prema savetima stručnjaka za hortikulturu, februar je idealan trenutak za dodavanje sporootpuštajućeg đubriva koje ružama obezbeđuje neophodne hranljive materije za rani rast. Zdrave i dobro nahranjene ruže ne samo da lepše cvetaju, već su i otpornije na štetočine i bolesti.

Važno je da se đubrivo nanosi pri dnu biljke, izbegavajući kontakt sa lišćem kako bi se sprečila oštećenja. Ruže obično izlaze iz zimskog mirovanja krajem marta ili početkom aprila, pa će pravilna nega u februaru značajno uticati na njihov izgled u narednim mesecima.

Uz samo malo pažnje u ovom periodu, vaše ruže će vas na proleće nagraditi bujnim rastom i obilnim cvetanjem.

(Informer)