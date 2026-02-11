Udruženje žena „Naše zlatne ruke“ iz Vršca uspešno je organizovalo ovu manifestaciju na kojoj su udruženja žena iz Vršca i Bele Crkve kroz bogato uređene štandove predstavila umeće, tradiciju i kreativnost u pripremi domaćih i modernih kolača.

Udruženje žena „Naše zlatne ruke“ iz Vršca uspešno je organizovalo manifestaciju pod nazivom „Toplina u dlanovima, umetnost u duši“, koja je održana uz podršku Lokalne samouprave i Gradskog udruženja penzionera Vršca, u čijoj svečanoj sali je i upriličen događaj.

Na manifestaciji su učestvovala udruženja žena sa područja opština Vršac i Bela Crkva, koja su kroz bogato uređene štandove predstavila umeće, tradiciju i kreativnost u pripremi domaćih i modernih kolača.

Ocenjivanje je vršio stručni žiri sastavljen od profesora Poljoprivredne škole u Vršcu, koji je imao težak zadatak da izabere najbolje među brojnim izuzetnim radovima.

U kategoriji najuređeniji štand, nagrade su pripale:

Prvo mesto – Udruženje žena „Dobra volja“ (Izbište)

Drugo mesto – Udruženje žena „Crvenčanke“ (Crvena Crkva)

Treće mesto – Udruženje žena „Dolina lipa“ (Kuštilj)

Za najukusniji moderan kolač, nagrađeni su:

Prvo mesto – Udruženje žena „Vrščanke“ (Vršac)

Drugo mesto – Udruženje žena „Dolina lipa“ (Kuštilj)

Treće mesto – Udruženje žena „Selo vojvode“ (Vojvodinci)

Prikladnim poklonima nagrađena su i ostala udruženja koja su učestvovala na manifestaciji:

Udruženje žena „Jasenovčanke“ (Jasenovo),

Udruženje žena „Dan i noć“ (Vračev Gaj),

Udruženje žena „Uljmanje“ (Uljma) i

Udruženje žena „Gudurica“ (Gudurica).

Manifestacija je protekla u izuzetno prijatnoj atmosferi, uz druženje, razmenu recepata za ukusne kolače, adekvatnu muziku i bogatu trpezu, što je još jednom potvrdilo značaj ovakvih okupljanja za očuvanje tradicije i jačanje zajedništva.

Organizatori su uputili čestitke svim dobitnicima nagrada, uz iskrenu zahvalnost svim udruženjima na učešću i doprinosu uspešnoj realizaciji ove manifestacije.

(Pančevac/eVršac)