Padina: Vino, muzika, kobasice 14. februara

Padina se i ove godine sprema za jedno od svojih najprepoznatljivijih okupljanja. Jubilarna, 30. manifestacija „Vino – muzika – kobasice“, u organizaciji Mesnog odbora Matice slovačke u Padini, biće održana u subotu, 14. februara.

Ovaj tradicionalni događaj, koji već tri decenije okuplja ljubitelje dobrog vina, domaćih kobasica i dobre muzike, održaće se u restoranu Hole, sa početkom u 19 časova. Posetioce očekuje bogat zabavni i takmičarski program, druženje i dobra atmosfera, za koju će biti zadužen narodni orkestar Pazovački kacuri.

Cena ulaznice iznosi 1.800 dinara i uključuje večeru, kafu, dva pića i dezert, dok je za goste pripremljena i bogata tombola. Svi koji žele da učestvuju u takmičarskom delu manifestacije potrebno je da donesu jedan litar vina i jednu sušenu kobasicu, najkasnije do 14. februara u 12 časova, u salon nameštaja Padina komerc.

Ulaznice i dodatne informacije mogu se dobiti u salonu nameštaja Padina komerc, kao i putem telefona 667-275 i 063/8-223-509. Manifestacija „Vino – muzika – kobasice“ prvi put je održana 1995. godine, a danas važi za jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih događaja u Padini i širem banatskom području.

(RTV Kovačica)