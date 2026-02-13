Hronika Južni Banat

Težak sudar kod Kovina: Motociklista umro na licu mesta

09:27

13.02.2026

Poginuo je motociklista u teškoj saobraćajnoj nesreći u Gaju kod Kovina.

Do nesreće je došlo kada su se sudarili automobil i motocikl.

Vozač motocikla stradao je na licu mesta.

(Kovinskeinfo)

 

