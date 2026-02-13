Broj 13 i petak – kombinacija koja vekovima izaziva strah: Evo šta nikako ne treba raditi na ovaj dan

Petak 13. već vekovima nosi reputaciju najbaksuznijeg datuma u kalendaru. Strah od ovog dana nije nastao slučajno – spoj dva simbola koji su se kroz istoriju smatrali nesrećnim stvorio je “savršenu oluju” sujeverja. Broj 13 u zapadnoj tradiciji dugo se doživljavao kao remetilački broj, onaj koji narušava savršeni niz od 12 (12 meseci, 12 apostola, 12 znakova Zodijaka). Petak, s druge strane, u hrišćanskom predanju povezuje se sa danom Hristovog raspeća, pa je kroz vekove dobio prizvuk težine i opreza.

Dodatni sloj misterije dolazi iz srednjovekovnih priča i legendi – od hapšenja templara koje se, prema predanju, dogodilo u petak 13, do nordijskih mitova u kojima je 13. gost na gozbi doneo haos i smrt. Iako ne postoje dokazi da je ovaj datum zaista opasniji od bilo kog drugog, kombinacija istorijskih tumačenja, religijskih simbola i kolektivne mašte učinila je da petak 13. postane dan kada mnogi zastanu, makar na trenutak, i zapitaju se – da li danas ipak treba biti malo oprezniji?

Tokom godina razvila su se brojna verovanja o tome šta nikako ne bi trebalo raditi. Evo najčešćih “zabrana” koje se pominju širom sveta:

1. Ne započinjite velike projekte

Mnogi izbegavaju da potpisuju ugovore, pokreću biznis ili donose važne životne odluke. Verovanje kaže da ono što počne na petak 13. može imati komplikovan tok.

2. Ne putujte (ako ste sujeverni)

U nekim kulturama postoji uverenje da je ovaj dan nepovoljan za putovanja, naročito avionom. Zanimljivo je da pojedine avio-kompanije čak nemaju red 13 u avionima — ali to je više zbog komfora putnika nego zbog stvarne opasnosti.

3. Ne secite kosu ili nokte

U narodnim predanjima postoji verovanje da se na ovaj dan ne “odseca” ništa sa tela jer se time simbolično “skraćuje sreća”.

4. Ne prolazite ispod merdevina i ne razbijajte ogledalo

Klasične sujeverne zabrane važe duplo — jer ako je dan već “baksuzan”, dodatni simboli nesreće navodno pojačavaju efekat.

5. Ne donosite impulsivne odluke

Savremena interpretacija kaže: možda nije stvar u sudbini, već u psihologiji. Kada verujemo da je dan loš, skloni smo većoj napetosti i greškama. Zato se savetuje da se tog dana izbegavaju rizične i emotivne odluke.

6. Ne ignorišite sopstvenu intuiciju

Paradoksalno, mnogi smatraju da je petak 13. dan pojačane intuicije — pa ako nešto “ne miriše dobro”, bolje je sačekati.

A šta je istina? Statistike pokazuju da se na petak 13. ne dešava više nesreća nego drugim danima. Strah od ovog datuma ima čak i ime — paraskavedekatriafobija. Psiholozi objašnjavaju da očekivanje lošeg ishoda može uticati na ponašanje, pa ljudi primećuju negativne događaje više nego inače. Možda je zato najbolji savet upravo suprotan: nemojte dozvoliti da vam datum kroji dan. Ako ništa drugo, petak je — a to je već razlog za dobro raspoloženje.

(Objektiv)