NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu

Počela isplata: Na računu od 26.000 do 60.000 dinara
Ministarstvu finansija SAD podnet je novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara
13:00
13.02.2026
Ministarstvu finansija SAD podnet je novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara
Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je podnela Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.
U zahtevu, juče podnetom, NIS je istakao značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Srbije, kao i tekuće pregovore o promeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbedilo i neophodan vremenski okvir zainteresovanim stranama da finalizuju te razgovore.
Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD, koja je NIS-u uvela sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva, izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa važenjem do 24. marta 2026. godine.
Ruski Gaspromnjeft, koji je većinski vlasnik NIS-a, o prodaji tog udela pregovara sa mađarskim MOL-om.
NIS je zahvalio domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se toj kompaniji omogući nesmetano poslovanje.
(Pančevac)