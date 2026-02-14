Era neviđenog bogatstva kreće od marta 2026. Proverite da li je vaš znak na listi onih koji će naredne dve godine živeti kao carevi.

Zaboravite na prazne priče – za ovih 7 znakova od proleća 2026. počinje era neviđenog bogatstva

Bik:

Betoniranje finansijske imperije

Bikovi ulaze u svoj najjači ciklus u poslednjih dvanaest godina. Od maja 2026. fokus je na pasivnim prihodima i nekretninama. Vaša upornost prestaje da bude samo karakterna crta i postaje mašina za pravljenje para. Ključ je u diverzifikaciji – ne držite sva jaja u jednoj korpi.

Škorpija

Strategija koja donosi milione

Za Škorpije, proleće 2026. označava kraj perioda u kojem su drugi kontrolisali njihov novac. Ulazite u dvogodišnji ciklus gde vaša intuicija za biznis postaje nepogrešiva. Fokusirajte se na investicione fondove i tehnološki sektor, jer tamo leži vaš „zlatni rudnik“.

Jarac

Arhitekta sopstvenog bogatstva

Jarčevi će osetiti popuštanje Saturnovog pritiska, što otvara put ka vrhunskim pozicijama. Novac za vas dolazi kroz autoritet i vlasničke udele. Više ne radite za platu, već za procente i dividende. Ovo je period kada se vaše ime pretvara u brend koji vredi.

Lav

Profit pod svetlima reflektora

Lavovi će uspeti da monetizuju svoje kontakte i društveni uticaj na način koji je ranije bio nezamisliv. Veliki ugovori sa inostranstvom i autorski projekti donose dvoogodišnji period stabilnog priliva novca. Fora je u tome da ne trošite na luksuz dok ne osigurate osnovni kapital.

Vodolija

Inovacija kao izvor prihoda

Vodolije od proleća 2026. godine naplaćuju svoje vizije. Ako ste godinama radili na projektima koji su drugima delovali čudno, sada je vreme za njihovu punu komercijalizaciju. Vaša era neviđenog bogatstva usko je povezana sa digitalnom imovinom i novim industrijama.

Ovan

Energija pretvorena u zlato

Ovnovi će osetiti nagli skok prihoda kroz trgovinu i brze investicione cikluse. Period od 2026. do 2028. biće obeležen vašom sposobnošću da prvi prepoznate trendove. Dok drugi oklevaju, vi ćete već uveliko ubirati plodove rizika koji se ovog puta višestruko isplati.

Vaga

Diplomatija koja puni račune

Vage će svoje bogatstvo graditi kroz strateška partnerstva. Udruživanje sa moćnijim igračima donosi vam udeo u velikim poslovima bez potrebe da nosite sav teret na svojim leđima. Vaša moć pregovaranja biće ključna za sklapanje ugovora koji će vam promeniti životnu standard.

Gledajući širu sliku, jasno je da proleće 2026. nije samo još jedan datum u kalendaru, već početak ozbiljne transformacije. Da li ste već počeli da osećate promenu u tome kako vam se otvaraju poslovne prilike, ili još uvek čekate taj prvi veliki signal.

(novosti.rs)