Saturn sutra ulazi u Ovna: 4 znaka su na testu do 2028. godine

Saturn, planeta odgovornosti i karme, ulazi u Ovna 14. februara gde će se zadržati do 2028. godine. Saturnov ciklus u Ovnu najviše će pogoditi Ovnove, Vage, Rakove i Jarčeve.

Ulazak Saturna u znak Ovna u astrologiji se često tumači kao početak perioda u kojem se naglašavaju disciplina, odgovornost i potreba za zrelim pristupom ličnim ciljevima, ali kroz energiju koja je brza i direktna.

Pritisak da se započne nešto novo

Saturn je planeta strukture, granica i lekcija, dok je Ovan znak akcije, hrabrosti i pokretanja novih ciklusa, pa njihov spoj može da donese osećaj pritisak da se nešto započne ozbiljno i bez odlaganja.

Ljudi mogu da imaju utisak da se traži više strpljenja u donošenju odluka, ali i da je vreme da preuzmu kontrolu nad sopstvenim putem, čak iako to znači suočavanje sa strahovima ili preprekama.

Saturn nagrađuje trud

Ovaj tranzit često podstiče izgradnju samopouzdanja kroz rad i iskustvo, uči nas kako da se energija usmeri mudro umesto impulsivno i naglašava važnost lične odgovornosti i postepenog napretka.

Saturn uvek nagrađuje trud, ali ne priznaje „lake uspehe“.

(informer.rs)