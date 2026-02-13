Vučić u Minhenu: Predsednik učestvuje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

MINHEN – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Minhen, gde učestvuje na 62. Minhenska bezbednosna konferencija, koja se održava od danas do 15. februara.

Tokom boravka u Minhenu, Vučić će imati niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku Marta Kos.

Predsednik Srbije sastaće se i sa delegacijom senatora Sjedinjenih Američkih Država, koju predvodi senatorka Džin Šahin.

Na ovogodišnjoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji učestvuje više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući oko 60 šefova država i vlada, više od 100 ministara spoljnih poslova, kao i predstavnike najvećih međunarodnih organizacija, među kojima su Evropska unija, NATO, ASEAN, OEBS, Svetska banka, Svetska trgovinska organizacija i brojne agencije Ujedinjenih nacija.

Konferencija, koju predvodi Volfgang Išinger, predstavlja jednu od ključnih globalnih platformi za razmenu stavova o bezbednosnoj politici i održava se u trenutku izraženih izazova u međunarodnim i transatlantskim odnosima.

Teme ovogodišnjeg skupa obuhvataju evropsku bezbednost i odbranu, budućnost transatlantskih odnosa, multilateralizam, globalni poredak, regionalne sukobe, kao i bezbednosne implikacije tehnološkog razvoja.

(Pančevac)