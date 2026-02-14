Predavanje „Hodočašće na Krf“: 110 godina od iskrcavanja srpske vojske

Savet za mlade Opštine Kovin, pod pokroviteljstvom Opštine Kovin, u saradnji sa Centrom za kulturu Kovin i Gimnazijom i srednjom stručnom školom „Branko Radićević“ Kovin, organizuje predavanje „Hodočašće na Krf“, povodom obeležavanja 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na ostrvo Krf.

Predavanje će biti održano u ponedeljak, 23. februara 2026. godine, sa početkom u 19 časova, u pozorišnoj sali Centra za kulturu Kovin.

Gost i predavač biće Ljubomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu, koji će govoriti o događajima iz perioda Prvog svetskog rata, stradanju i oporavku srpske vojske, kao i o značaju koji je ostrvo Krf imalo u jednom od najtežih trenutaka naše istorije.

Ovo predavanje predstavlja priliku da se šira javnost, a posebno mladi, bliže upoznaju sa istorijskim činjenicama i značajem očuvanja kulture sećanja.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju predavanju. Ulaz za sve je slobodan.

(Pančevac)