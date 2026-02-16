Opovo: 8.180 elektronskih prijava u okviru programa „Svoj na svome“

Na teritoriji opštine Opovo podneto je 8.180 elektronskih prijava za upis prava svojine za bespravno izgrađene objekte u periodu od 8. decembra 2025. godine do 9. februara 2026. godine.

Dana 8. februara u 24.00 časova, istekao je rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima u smislu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima – Svoj na svome.

Ovim Zakonom je takođe propisano da lica koja iz objektivnih razloga nisu podnela prijavu u propisanom roku, istu mogu podneti ukoliko uz prijavu dostave i dokaze iz kojih se na nesumljiv način može utvrditi opravdanost za nepodnošenje prijave i to mogu učiniti zaključno sa 24.10.2026. godine.

Prijave su počele 8. decembra 2025. godine, a predviđen rok za završetak je bio 5. februar 2026. godine, ali je zbog velikog broja interesovanja građana isti produžen za još tri dana i važio je do 9. februara 2026. godine.

Tokom produžetka, u zgradi Opštinske uprave Opovo, bio je organizovan rad službenika po unapred najavljenim terminima, koji su pomagali građanima prilikom prijave. S obzirom na to da postoje lica koja nisu podnela prijave do isteka roka, neki od od njih će imati priliku da to urade elektronskim putem ukoliko ispunjavaju uslove.

Podnošenje prijava je realizovano uz stručnu i tehničku podršku radnih grupa formiranih odlukom predsednika opštine Opovo, koje su građanima pružale pomoć tokom čitavog procesa.

( epancevo.rs)