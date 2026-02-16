Deliblato: Asfaltiranje torotoara pri kraju

Svi ovi radovi realizovani su uz podršku Opštine Kovin koja je obezbedila i 26 miliona dinara za izgradnju kapele na našem groblju, koja počinje čim vremenski uslovi to dozvole – kaže Radmila Potežica, predsednica Saveta MZ Deliblato

Prošlu godinu u Deliblatu obeležilo je nekoliko investicija, kao i aktivnosti koje najavljuju neke nove. Među završenim poslovima su asfaltiranje dela trotoara koji spaja ulice Maršala Tita i Paje Marganovića, uređenje dečjeg odeljenja bibliotečkog ogranka „Vuk Karadžić” iz Kovina, kao i presvlačenje betonskog igrališta novim asfaltom.

– Svi ovi radovi realizovani su uz podršku Opštine Kovin koja je obezbedila i 26 miliona dinara za izgradnju kapele na našem groblju, koja počinje čim vremenski uslovi to dozvole. Takođe, čeka nas i realizacija projekta izgradnje postrojenja za preradu pijaće vode, za šta je predviđena trogodišnja javna nabavka po sistemu „ključ u ruke”, kaže Radmila Potežica, predsednica Saveta Mesne zajednice Deliblato za novosadski Dnevnik.

Da su 2026. godinu vredno otpočeli dokazuje i nova Uprava u Fudbalskom klubu „Omladinac” koja je proteklih nedelja intezivno uređivala fudbalski teren, posipajući ga peskom, u čemu su učestvovali brojni vredni meštani svih uzrasta.

– Mi se svi trudimo koliko možemo, ali da sad pitate naše meštane šta bi voleli da se uradi u selu, svako bi imao neki drugi prioritet. Ja bih lično volela da se konačno sredi sala u Domu kulture koja se ne koristi više od deset godina. Znam da su za to potrebna velika sredstva, ali mi zaista imamo razloga da je stavimo u upotrebu, tako da se nadam sanaciji u skorije vreme – priča naša sagovornica.

Reč o lepom prostoru u kome bi rado vežbali uspešni folkloraši iz KUD „Paja Marganović”, kao i učenici istoimene osmoletke a koji su deo školskog orkestra koji svake godine osvaja značajna priznanja na svim takmičenjima u državi. U skladu sa svim navedenim treba podsetiti i da u Deliblatu živi oko 20 odsto Rumuna, te da se kroz pomenuti KUD neguje multikulturalnost sredine.

(Dnevnik)