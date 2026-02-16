Radionica „Zeleni bukmarker“ u kovinskoj biblioteci

KOVIN – U Biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kovinu u petak, 13. februara, održana je radionica pod nazivom „Donesi knjigu – ostavi trag“, posvećena obeležavanju Svetskog dana čitanja naglas.

Učesnici su imali priliku da izrađuju zelene obeleživače stranica, kao simbol trajnog traga koji knjiga ostavlja u životu čitaoca. Radionica je okupila ljubitelje knjige različitih uzrasta, a atmosfera je bila kreativna i podsticajna. Organizatori su istakli da je cilj manifestacije da se podstakne čitalačka kultura, da se promoviše čitanje naglas i da se kroz zajedničke aktivnosti razvija ljubav prema knjizi.

Na kraju druženja, učesnici su poneli svoje bukmarkere kao uspomenu i podsetnik da svaka knjiga može da ostavi trag – u sećanju, u znanju i u zajedničkom iskustvu.

(Pančevac)