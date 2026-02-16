Južni Banat: Uskoro stižu rešenja za prijave nelegalno izgrađenih objekata

Građani Južnog Banata pokazali su veliko interesovanje za prijavu nelegalno izgrađenih objekata u okviru akcije „Svoj na svome“. Na punktovima lokalnih samouprava evidentirano je 49.385 prijava, ali je ukupan broj veći, ako se uzme u obzir da su mnogi prijavu nepokretnosti uradili direktno pomoću posebne aplikacije, bez odlaska na šalter.

Većina vlasnika nelegalno izgrađenih objekata na području Pančeva i okolnih južnobanatskih opština odazvala se akciji „Svoj na svome“ i na šalterima lokalnih samouprava i pošta predato je 49.385 prijava.

„U Pančevu je nešto više od 7 i po hiljada prijava. Što se tiče ostalih lokalnih samouprava najviše je bilo u Alibunaru oko 9.880 i u Opovu 8.180. Sada se postavlja pitanje: Zbog čega u malim lokalnim samoupravama imamo više prijava? U takvim sredinama žive mahom stariji ljudi ,nisu toliko IT obrazovani i nisu bili u mogućnosti da prijavu nepokretnosti urade na aplikaciji „Svoj na svome“, kaže Zoran Tasić, načelnik Južnobanatskog upravnog okruga, za RTV.

Mnogi Pančevci iskoristili su mogućnost direktnog prijavljivanja pomoću posebne aplikacije a ostalima su na raspolaganju bile pošte i punktovi koje je lokalna samouprava odredila za tu namenu u gradu i 6 okolnih sela. Najveći broj prijava odnosio se na porodične kuće podignute bez građevinske dozvole ili sa dograđenim spratovima zatim garaže, šupe, pomoćne poljoprivredne objekte… Neki postoje decenijama ali nisu bili evidentirani. Pojednostavljenom procedurom i legalizacijom ovih nepokretnosti vlasnici dobijaju mogućnost prodaje,nasleđivanja,poklanjanja ili korišćenja imovine kao garancije za kredit.

„Krenula su prva rešenja da stižu. Mahom se rešavaju prvo oni predmeti koji su jednostavni, gde nema imovinsko pravnih problema i gde su pravno normativni segmenti čisti. Dalje će se rešavati komplikovaniji predmeti, ali očekujem da će u vrlo kratkom vremenu sva rešenja građanima biti dostavljena“, kaže Tasić.

Ovo je važan korak u rešavanju dugogodišnjeg problema nelegalne gradnje a samo u Pančevu postoji par desetina hiljada takvih objekata.

