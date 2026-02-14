Bela Crkva: Udruženje „Pletenica“ obeležilo slavu

Danas je u toploj i svečanoj atmosferi obeležena slava Udruženja „Pletenica“.

„Naše prostorije ispunili su osmesi, radost i zajedništvo, jer su sa nama bili roditelji, deca, lični pratioci dece, kao i Tamara Gojković i Dejan Josimov, oligofrenolog i dugogodišnji prijatelj udruženja.Posebnu i veliku čast učinila nam je svojim prisustvom predsednica opštine Tatjana Kokar.

Njena podrška i pažnja koju pruža našem udruženju predstavljaju snažan podstrek za dalji rad, razvoj i borbu za bolje uslove za našu decu“; navode iz Udruženja „Pletenica“ i dodaje:

Zajedno smo proveli divne trenutke, uz razgovor, druženje i slavsku atmosferu koja nas svake godine podseća na važnost zajedništva, razumevanja i međusobne podrške. Hvala svima koji su svojim dolaskom ulepšali ovaj poseban dan i još jednom pokazali da „Pletenica“ nije samo udruženje, već jedna velika porodica.

(Pančevac)