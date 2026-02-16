Pažljivkova pravila u saobraćaju za prvake u Beloj Crkvi

Edukativna predstava „Pažljivkova pravila u saobraćaju“ održana je u Beloj Crkvi u sali Centra za kulturu, u organizaciji Tela za koordinaciju poslova za bezbednost saobraćaja opštine Bela Crkva u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja za sve đake prvake. Događaju je prisustvovao član Opštinskog veća opštine Bela Crkva Tomislav Maksimović, prenosi BCinfo.

Najmlađi su kroz ovu interaktivnu predstavu imali priliku da nauče kako da budu bezbedni kada se kao pešaci nađu na ulici, na putu od kuće do škole, kada se prevoze kao putnici u automobilima i u drugim situacijama u saobraćaju.

U okviru ove akcije svi prvaci u opštini Bela Crkva dobili su knjigu, svojevrsni udžbenik „Pažljivkova pravila u saobraćaju“. Knjiga je zabavnog i edukativnog karaktera, a ideja je da se ova populacija, na prilagođen način, đaci prvaci i zabavljaju i edukuju, za ispravno, i pre svega bezbedno, ponašanje u saobraćaju, bilo da su pešaci ili na drugi način učesnici u saobraćaju.

