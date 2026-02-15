PRIPREMNA UTAKMICA: FK Borac Starčevo – FK Dolina Padina 3:0

U okviru pripremnog perioda odigrali smo prijateljsku utakmicu protiv ekipe FK Borac Starčevo, koja se takmiči u rangu više u odnosu na naš tim.

Utakmica je odigrana po veoma hladnom vremenu, a oba tima prikazala su kvalitetnu i takmičarsku igru. Naši igrači su u prvom poluvremenu nastupili disciplinovano i borbeno, sa minimalnim greškama, što je rezultiralo odlaskom na odmor pri rezultatu 0:0.

Na početku drugog poluvremena domaćin dolazi do vođstva. U nastavku susreta izvršen je veći broj izmena, a protivnik je ubrzo povećao prednost na 2:0, nakon autogola našeg igrača.

U drugom delu meča nismo uspeli da održimo ritam i stabilnost iz prvog poluvremena, što je domaćin iskoristio i postavio konačan rezultat 3:0.

Prilika je bilo na obe strane, s tim da je domaćin imao veći broj udaraca u okvir gola. Naš golman se istakao sa nekoliko veoma dobrih intervencija i sprečio ubedljiviji rezultat.

„Zahvaljujemo se ekipi FK Borac Starčevo na gostoprimstvu i korektnoj igri i želimo im mnogo uspeha u nastavku prvenstva“ navode u FK Dolina Padina.

(Pančevac/Elena Sladeček Šimak)