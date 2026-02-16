Pripremna utakmica: FK Voja Gačić – FK Budućnost 2:2

Po izuzetno lošem vremenu i klizavom terenu obe ekipe, K Voja Gačić i FK Budućnost iz Banatdskog Brestovca, prikazali su odličnu igu dobro trčanje i na kraju utakmica se završila bez pobednika.

U prvom poluvremenu bilo je dosta šansi i na jednoj i drugoj strani ali su golmani bili izuzetno raspoloženi i dobro čuvali svoje mreže.

U drugom delu prvog poluvremena ekipa domaćina u dva navrata nadmudrila je odbranu gostiju i poveli 2:0. Sam kraj prvog poluvremena pripao je gostima koji su iz lepe akcije smanjili na 2:1.

U drugom poluvremenu gosti su krenuli još intezivnije da napadaju. ali odbrana domaćina je odolevala do sredine drugog poluvremena kada gosti stižu do 2:2.

„Na pravom smo putu da budemo onakvi kakvi želimo .Do početka prvenstva ostalo je četri nedelje, dovoljno da fudbaleri steknu još više snage i samopouzdanja da se uigraju sto bolje za prolećne borbe“ kažu u FK Vaso Gačić.

(Pančevac)