Uplatili ste struju na pogrešan račun? Evo kako da vratite novac

Greška pri uplati računa za struju može da se dogodi svakome, naročito kada se plaćanje obavlja elektronski i u žurbi. Ako novac slučajno uplatite na pogrešan račun, postupak ispravke postoji, ali zahteva određenu proceduru.

Danas se računi za električnu energiju mogu izmiriti na više načina – preko portala EPS-a „Uvid u račun“, putem opcije IPS „Skeniraj i plati“, platnim karticama Dina, Visa i MasterCard, kao i kroz e-banking i m-banking aplikacije očitavanjem QR koda sa računa. Oni koji se odlučuju za klasičan način plaćanja to mogu učiniti na šalterima Pošte Srbije, u bankama ili na drugim naplatnim mestima. Moguće je i aktivirati trajni nalog u banci, čime se mesečne obaveze automatski izmiruju.

Međutim, ukoliko se dogodi da uplata ode na pogrešan račun, potrebno je podneti pisani zahtev za preusmeravanje sredstava. Uz zahtev je neophodno priložiti dokaz o uplati, kopiju računa, broj računa na koji je novac greškom uplaćen, kao i tačan broj računa na koji sredstva treba da budu preusmerena.

Tek nakon dostavljanja kompletne dokumentacije može se pokrenuti postupak preusmeravanja novca. Stručnjaci savetuju da se pre potvrđivanja uplate pažljivo provere broj računa i poziv na broj, jer i najmanja greška može produžiti proceduru ispravke.

