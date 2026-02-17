EPS: Do 24. februara rok za plaćanje januarskih računa s popustom

Rok za plaćanje januarskih računa za struju sa popustom produžen je do 24. februara, saopštila je Elektroprivreda Srbije (EPS).

„Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od šest odsto“, piše u saopštenju.

EPS je pozvao korisnike da „iskoriste benefite zamene papirnog računa elektronskim“.

„Građani to mogu da urade jednostavno i brzo na tri načina, jednim klikom na portalu ili aplikaciji ‘EPS Uvid u račun’, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a“, piše u saopštenju.

