Izgubili ste fiskalni račun: Ovako ćete dobiti novac nazad

Mnogi potrošači pitaju se da li je moguće zameniti robu bez fiskalnog računa, posebno kada tek nakon nekoliko dana shvate da im kupljeni proizvod ne odgovara.

Iako Zakon o zaštiti potrošača omogućava da se kupovina plaćena karticom ili čekom dokaže i bez originalnog računa – uz slip ili izvod iz banke – u praksi to često dovodi do nesporazuma između kupaca i trgovaca.

Jedna Beograđanka podelila je svoje iskustvo. Naime, pre nekoliko dana kupila je garderobu za sestriće u jednoj dečijoj prodavnici, ali nije razmišljala o tome da bi veličina mogla da bude neodgovarajuća, pa račun nije sačuvala. Već narednog dana pokušala je da zameni robu za veći broj, ali je prodavačica odbila zahtev, uprkos tome što je u sistemu mogla da proveri da je kupovina obavljena karticom.

Situacija je prerasla u raspravu jer su obe strane bile uverene da su u pravu. Na kraju je zamena ipak odobrena, ali uz napomenu prodavačice da to čini „na sopstvenu štetu“.

Šta kaže zakon?

Da bi potrošač ostvario pravo na reklamaciju, neophodno je da ima dokaz o kupovini. To može biti fiskalni račun, kopija računa, slip od kartičnog plaćanja ili izvod iz banke. Drugim rečima, ako ste robu platili karticom, dokaz o transakciji može poslužiti kao osnov za ostvarivanje prava.

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije ranije su istakli da je kod gotovinskog plaćanja neophodno čuvati fiskalni račun, i to najmanje dve godine. Preporuka je da se računi kopiraju, jer vremenom blede, a i kopija se smatra validnim dokazom o kupovini.

Prava potrošača

Potrošači u Srbiji imaju jasno definisana prava kada je u pitanju nesaobraznost robe. Kupac ima pravo da zahteva popravku ili zamenu proizvoda, u skladu sa svojim potrebama i prirodom kvara. Ako to nije moguće, može tražiti sniženje cene ili raskid ugovora, odnosno povraćaj novca.

Reklamacija je opravdana kada proizvod ne odgovara opisu koji je dao prodavac, nema svojstva koja su prikazana kao uzorak ili model, nije pogodan za posebnu namenu za koju je kupljen, ili ne ispunjava uobičajene standarde kvaliteta i funkcionalnosti.

Takođe, ukoliko roba ne ispunjava očekivanja zasnovana na javnim obećanjima proizvođača ili prodavca, na primer u oglasima ili na ambalaži potrošač ima pravo na zaštitu.

Važno je naglasiti da ista prava važe i za robu kupljenu na sniženju. Ako potrošač traži povraćaj novca za sniženi proizvod, trgovac je dužan da vrati iznos koji je kupac stvarno platio, bez obzira na kasnije promene cene. Iako je postupak reklamacije jasno uređen zakonom, u praksi se često javljaju problemi zbog nedovoljne informisanosti ili različitog tumačenja propisa. Upravo zato je važno da potrošači budu upoznati sa svojim pravima i da znaju da kupovina plaćena karticom, uz odgovarajući dokaz iz banke, može biti dovoljna za ostvarivanje reklamacije, čak i kada fiskalni račun nije sačuvan.

(Mondo)