Bilans policijske akcije: 700 vozača isključeno zbog alkohola za 3 dana

Uprava saobraćajne policije pokrenula je novu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će trajati do kraja nedelje, a u cilju povećanja bezbednosti učesnika tokom praznika.

Akcenat ove kontrole stavljen je na otkrivanje i sankcionisanje svih prekršaja koji doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda, i to onih sa najtežim posledicama.

„Akcija se sprovodi od 13. do 22. februara zbog očekivano velikih gužvi. Za svega tri dana kontrolisano je više od 25.000 vozila, otkriveno je dosta prekršaja. Polovina prekršaja je bilo zbog prekoračenja brzine, a 1.000 vozača i putnika nije koristilo zaštitni pojas“, izjavio je potpukovnik policije Aleksandar Radenković za Euronews Srbija.

On je dodao da je 700 vozača isključeno iz saobraćaja, jer su upravljali vozilom u alkoholisanom stanju, dok su neki od njih zadržani u stanici.

„Pored i velikog broja aktivnosti, kao i ekipa na terenu, stanje u saobraćaju je, nažalost bilo dosta nepovoljno. Imali smo pet poginulih lica, a 30 sa teškim telesnim povredama“, istakao je Radenković.

Na pitanje o tome kakva je trenutna situacija, Radenković je objasnio da je najveća gužva bila na putevima ka zimskim izletištima, ali da veliku gužvu očekuju i narednog vikenda.

Radenković je uputio apel da vozači poštuju pravila saobraćaja i da brzinu prilagode uslovima na putu, te da za volan ne sedaju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

„Akcenat je na prekršajima koji doprinose teškim saobraćajnim nesrećama, ali je neophodno da se i građani pridržavaju pravila“, zaključio je on.

(Pančevac)