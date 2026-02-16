Orban sa Rubiom o uslovima pod kojima MOL može da kupi deo NIS-a

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom danas razgovarao o uslovima pod kojima bi mađarska naftna kompanija MOL mogla da stekne značajan deo srpske rafinerije NIS, preneli su mađarski mediji.

Orban je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Rubiom, koji danas boravi u zvaničnoj poseti Budimpešti, izjavio da su Mađarska i SAD zaključili ključne sporazume u oblasti energetike, koji obuhvataju naftu, gas i nuklearnu energiju, prenosi „Magyar Nemzet“.

„Ovi sporazumi, zajedno sa izuzećem koje je Mađarskoj dao predsednik Sjedinjenih Država, a koje dozvoljava korišćenje ruskog gasa i nafte u Mađarskoj, zajedno doprinose kontinuiranoj bezbednosti snabdevanja energijom Mađarske i našoj sposobnosti da domaćinstvima i industriji obezbedimo izuzetno jeftinu energiju u međunarodnom poređenju“, rekao je Orban.

On je naglasio da je sa Rubiom pregovarao „naravno, i o uslovima pod kojima MOL može da kupi srpsku rafineriju, kompaniju pod nazivom NIS“, navodi mađarski list.

Na početku konferencije za medije, Rubio je sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom potpisao sporazum o nuklearnoj saradnji.

