Li Đijang: Kina spremna da produbi saradnju sa Srbijom u različitim oblastima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom, stigao je danas u Veliki dom naroda u Pekingu, gde su ih dočekali predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuen.

Za predsednika Vučića priređena je svečana ceremonija dočeka, uz crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje himni Srbije i Kine.

Premijer Narodne Republike Kine Li Đijang izjavio je, na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je Kina spremna da nastavi da sarađuje sa Srbijom i da bude partner od uzajamnog prijateljstva, kao i da je spremna da zajednički čvrsto podržava interese dveju zemalja i produbljuje saradnju u različitim oblastima.

”Kina izuzetno ceni što se ove godine obeležava 10.godišnjica našeg sveobuhvatnog partnerstva. Prethodnih godina šefovi državu su održali pozizivnu i intenzivnu razmenu koja je omogućila strateško vođenje i rukovođenje i važne mere za razvoj naših bilateralnih veza”, rekao je Li Đijang na sastanku sa Vučićem koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Kini.

On je rekao da će predsednik Si Đinping popodne na sastanku sa Vučićem izložiti dalje planove za izgradnju zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

”Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajamnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje produbljujemo saradnju u različitim oblastima, tako da će naši odnosi da budu u boljoj službi našoj modernizaciji i da donesu veće benefite našim narodima”, rekao je Li Đijang.

Luksuzna limuzina „Hongqi“ („Crvena zastava“), koju mnogi zbog prestiža, cene i statusa nazivaju kineskim „Rols Rojsom“, korišćena je za prevoz Aleksandra Vučića tokom posete Kini.

Predsednik Kine Si Điping za predsednika Srbije Aleksandra Vučića obezbedio je poseban automobil u kome se šef naše države vozi tokom zvanične posete Kini gde boravi od 24. do 28. maja.

U pitanju je automobil marke Crvena zastava koji se proizvodi od 1958. godine kada je postao i državno vozilo za kineske lidere i važne svetske lidere koji dolaze u posete Kini.

Ovaj brend je mnogo više od običnog automobila u Kini – on je simbol nacionalnog ponosa i zvanično vozilo kineskog predsednika i državnih zvaničnika.

(Pančevac)