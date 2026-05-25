Si Đinping odlikovao Vučića Ordenom prijateljstva

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, nakon susreta državnih delegacija i svečanog potpisivanja niza sporazuma i ugovora o jačanju bilateralne saradnje.

“Ovaj orden odslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz Vašu podršku – od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu kojom se ponosimo, železare Smederevo i rudnika bakra u Boru kojima je udahnut novi život.

Ne mogu da da zamislim u svojoj profesionalnoj karijeri neki lepši dan, ne mogu da zamislim veće priznanje. To je i obaveza više za mene u budućnosti da brinem o našim odnosima i da učinim sve da Srbija i Kina grade zajednicu zajedničke budućnosti, baš onako kako ste Vi predvideli”, napisao je predsednik Srbije na Instagram profilu buducnostsrbijeav.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je drugi dan posete Kini gde boravi od 24. do 28. maja, a na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga.

(Pančevac)

