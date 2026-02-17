Južni Banat

Ambasadorka Danske posetila Zmajevu školu u Kovinu

Ambasadorka je uručila nagradu učenici Bjanki Zavolovšek, jednoj od dobitnica tombole u okviru Evropskog dana jezika, održanog u septembru.

09:47

17.02.2026

Foto: FB/denmarkinserbia

KOVIN – Ambasadorka Kraljevine Danske u Srbiji  Pernil Dahler Kardel  posetiila je Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu i uručila nagradu učenici Bjanki Zavolovšek, jednoj od dobitnica tombole u okviru Evropskog dana jezika, održanog u septembru.

Iako sa vremenskim odmakom, događaj je dobio novu svežinu, jer je upravo jezik ono što nas svakodnevno povezuje. Bjanku je pratila njena nastavnica Miona Gvozdenović, a učenici su pripremili dve prezentacije o Kovinu i školi, kroz koje su pokazali ljubav zajednice prema prirodi i aktivnostima škole

Ambasadorka  Pernil Dahler Kardel susrela se i sa članovima Đačkog parlamenta, koji su pripremili intervju, ostavivši snažan utisak svojim pitanjima i pripremom.

Poseta je protekla u srdačnoj atmosferi, uz gostoprimstvo direktora, nastavnika i učenika, koji su pokazali suštinu srpske gostoljubivosti. Organizatori su istakli da je Evropski dan jezika prilika da se podsetimo da kulturna razmena ne traje samo jedan dan, već da se razvija kroz susrete, razgovore i zajedničke aktivnosti.

(Pančevac)

