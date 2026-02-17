Pančevo Sport

Prvenstvo Srbije: Ognjen Stojanović prvak Srbije u skoku uvis

15:00

17.02.2026

Foto: Sportski savez Pančevo

Na pionirskom Prvenstvu Srbije  Atletski klub Dinamo postao je bogatiji za još jedno najsjajnije odličje –  Ognjen Stojanović je pobedio u skoku uvis sa novim ličnim rekordom i sjajnim rezultatom od 180 centimetara.

Foto: Sportski savez Pančevo

– Konkurencija nikada jača, što izgleda Ognjenu najviše prija. Za medalju se moralo skakati na visinu od 174 centimetara, a za zlato je trebao lični rekord od 180 centimetara, što je Ognjen preskočio u prvom pokušaju. Kako se letvica podizala tako su njegovi skokovi bili sve sigurniji. Odličan učenik i još veći borac na takmičenjima, daje nam nadu da će nas i on sledeće takmičarske sezone predstavljati na evropskoj sceni, zajedno sa Ksenijom Mrkelom, na Olimpijskom festivalu mladih Evrope – istakao je trener Ljupčo Cvetkoski.

Sada sledi mala takmičarska pauza, a onda za atletičare stižu novi izazovi.

(Pančevac)

 

