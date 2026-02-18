Odmaralište na Divčibarama: Boravak osnovaca dotira se iz gradskog budžeta

Boravak u pančevačkom dečjem odmaralištu na Divčibarama i dalje je vrlo povoljan. Pun pansion sa sedam noćenja i prevozom koštaće i ove godine 3.000 dinara, predložilo je Gradsko veće, a rešenjem od 29. januara i odobrio gradonačelnik Aleksandar Stojanović. Postoji i mogućnost kraćeg boravka kada dan košta samo 389 dinara, uz prevoz u jednom pravcu po ceni od 140 dinara.

Stvarni troškovi su mnogo veći ali se boravak pančevačkih osnovaca dotira iz gradskog budžeta na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici s decom. Pun pansion za 7 pansiona, odnosno 8 dana sa prevozom, koštao bi 19.631 dinar, jedan pansion bez prevoza morali bi da platimo 2.592 dinara, dok bi prevoz u jednom smeru iznosio 742 dinara.

Pored osnovaca, na regresirani boravak takođe imaju pravo i sva deca iz sportskih udruženja. A poptuno besplatan boravak omogućen je za decu bez roditeljskog staranja, iz porodica koje primaju socijalnu pomoć, kao i polaznicima Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“. Isto važi i za decu sa smetnjama u razvoju, dok to pravo njihovi pratioci mogu da ostvare pod uslovom da Interresorna komisija da mišljenje da je detetu pratilac neophodan. Pored toga, besplatno na Divčibare idu i svi koji prate sve grupe dece – nastavnici, vaspitači, treneri, medicinsko osoblje, instruktori…

(Pančevac / N. S.)

