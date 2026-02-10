Osnovci iz Ivanova uče i uživaju na Divčibarama

KULTURNI CENTAR: Veče Danila Kiša“ 22. februara
10.02.2026
Grupa od tridesetoro učenika od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole „Moša Pijade“ iz Ivanova, boravi u pančevačkom odmaralištu na Divčibarima.
Oni se u predivnoj planinskoj oazi kiseonika nalaze kako bi realizovali nastavu u prirodi.
Sa njima je i grupa dece iz ivanovačkog vrtića.
Iako se mesec februar vezuje za sneg, trenutno ga nema ni na Divčibarama, ali to nije umanjilo značaj boravka na svežem i čistom planinskom vazduhu.
Zajedno s njima je i direktorka škole „Moša Pijade“ Sanja Simić Mijatović, koja ističe da šetnje i neposredan kontakt sa prirodom pružaju deci priliku da uče kroz iskustvo i igru.
Ona navodi da se u večernjim satima organizuju različiti programi i aktivnosti koje podstiču socijalizaciju i zdrav razvoj.
– Boravak na Divčibarima biće vredno i nezaboravno iskustvo, sa mnogo uspomena, kako za decu, tako i za njihove učitelje i vaspitače. To dodatno potvrđuje da su ovakvi oblici učenja dragoceni za celokupan razvoj dece – napominje direktorka.
(Pančevac/J. Filipović)
