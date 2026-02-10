Osnovci iz Ivanova uče i uživaju na Divčibarama

Grupa od tridesetoro učenika od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole „Moša Pijade“ iz Ivanova boravi u pančevačkom odmaralištu na Divčibarima. Sa njima je i grupa dece iz vrtića.

Grupa od tridesetoro učenika od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole „Moša Pijade“ iz Ivanova, boravi u pančevačkom odmaralištu na Divčibarima.

Oni se u predivnoj planinskoj oazi kiseonika nalaze kako bi realizovali nastavu u prirodi.

Sa njima je i grupa dece iz ivanovačkog vrtića.

Iako se mesec februar vezuje za sneg, trenutno ga nema ni na Divčibarama, ali to nije umanjilo značaj boravka na svežem i čistom planinskom vazduhu.

Zajedno s njima je i direktorka škole „Moša Pijade“ Sanja Simić Mijatović, koja ističe da šetnje i neposredan kontakt sa prirodom pružaju deci priliku da uče kroz iskustvo i igru.

Ona navodi da se u večernjim satima organizuju različiti programi i aktivnosti koje podstiču socijalizaciju i zdrav razvoj.

– Boravak na Divčibarima biće vredno i nezaboravno iskustvo, sa mnogo uspomena, kako za decu, tako i za njihove učitelje i vaspitače. To dodatno potvrđuje da su ovakvi oblici učenja dragoceni za celokupan razvoj dece – napominje direktorka.

(Pančevac/J. Filipović)

IVANOVO: Gomb – dugme koje je spaja

Ivanovo: Danas 44. Omladinska izložba fotografija Srbije