Ovo su uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju

Uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju razlikuju se u zavisnosti od toga kako je nastala invalidnost, kao i od starosti osiguranika u trenutku nastanka potpunog gubitka radne sposobnosti.

Pravo na invalidsku penziju u Srbiji zavisi od uzroka invalidnosti, godina života i dužine staža osiguranja. Dok se u pojedinim slučajevima penzija može ostvariti bez obzira na staž, u drugim je neophodan minimalan broj godina osiguranja, uz strogo definisane uslove propisane zakonom.

Ukoliko je potpuni gubitak radne sposobnosti posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku penziju ostvaruje se bez obzira na dužinu staža osiguranja. U tom slučaju nije propisan minimalni broj godina staža.

Međutim, ako je invalidnost nastala usled povrede van rada ili bolesti, osiguranik mora imati najmanje pet godina staža osiguranja.

Zakon predviđa izuzetak za lica kod kojih je invalidnost nastala pre navršene 30. godine života. U tim slučajevima uslovi su blaži i zavise od starosti u trenutku nastanka invalidnosti: ako je invalidnost nastala do 20. godine života – potrebno je najmanje jedna godina staža osiguranja;

ako je nastala do 25. godine života – neophodne su dve godine staža;

ako je nastala do 30. godine života – potrebne su tri godine staža osiguranja.

Važno je naglasiti da se priznaje isključivo staž za koji su uredno plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Osiguranik ne mora biti u radnom odnosu niti aktivno osiguran u trenutku podnošenja zahteva za invalidsku penziju.

Takođe, jedan od osnovnih uslova jeste da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao pre navršavanja godina života propisanih za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

