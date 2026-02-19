Kulturna dešavanja Južni Banat

Vršac: Izložba radova polaznika škole slikanja „Atelje Daćevac“

11:00

19.02.2026

Foto: Kulturni centr Vršac

Akademski slikar Tomislav Suhecki otvoriće večeras u 18 sati, u galeriji Doma vojske u Vršcu, izložbu radova polaznika škole slikanja „Atelje Daćevac“, a izloženi radovi moći će da se pogledaju radnim danima u vremenu od 9.30 do 15 časova, do 26. februara 2026. godine.

Ova izložba i radovi proizlaze iz jedne istine i čistine samog deteta.

Dečje likovno stvaralaštvo je veoma bitno, jer crtežom ili slikom dete ispoljava svoje emocije, koje moramo pratiti i pričati sa njim o istim.

U likovnom stvaralaštvu je bitna metoda Marije Montesori koja se zalagala za slobodu deteta.

Atelje Daćevac je osnovan 2020 godine, iza Ateljea stoji više od 50 diploma i pohvala iz Beograda, Novog Sada, Pančeva, Moskve, Češke…

(Pančevac)

