Vršac: Izložba radova polaznika škole slikanja „Atelje Daćevac“

Akademski slikar Tomislav Suhecki otvoriće večeras u 18 sati, u galeriji Doma vojske u Vršcu, izložbu radova polaznika škole slikanja „Atelje Daćevac“, a izloženi radovi moći će da se pogledaju radnim danima u vremenu od 9.30 do 15 časova, do 26. februara 2026. godine.

Ova izložba i radovi proizlaze iz jedne istine i čistine samog deteta.

Dečje likovno stvaralaštvo je veoma bitno, jer crtežom ili slikom dete ispoljava svoje emocije, koje moramo pratiti i pričati sa njim o istim.

U likovnom stvaralaštvu je bitna metoda Marije Montesori koja se zalagala za slobodu deteta.

Atelje Daćevac je osnovan 2020 godine, iza Ateljea stoji više od 50 diploma i pohvala iz Beograda, Novog Sada, Pančeva, Moskve, Češke…

(Pančevac)