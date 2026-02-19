Sretenjski koncert praznik tradicije i zajedništva

KUD „Folklorni ansambl Banatski Karlovac“ iz Banatskog Karlovca, uz podršku Centra za kulturu opštine Alibunar i pod pokroviteljstvom opštine, organizovao je „Sretenjski koncert narodne muzike i folklora“

KUD „Folklorni ansambl Banatski Karlovac“ iz Banatskog Karlovca, uz podršku Centra za kulturu opštine Alibunar i pod pokroviteljstvom opštine, organizovao je „Sretenjski koncert narodne muzike i folklora“ u velikoj sali Doma kulture Banatski Karlovac, prenosi RTV Pančevo.

Na „Sretenjskom koncertu narodne muzike i folklora“ učestvovali su dečji i omladinski ansambli iz Banatskog Karlovca, kao i prvi ansambl i ansambl veterana iz Alibunara, Vladimirovca i Banatskog Karlovca. Kao gosti nastupili su folklorni ansambli KUD-a „Sveti Sava“ iz Velikog Središta i KUD-a „Banatski Dvor“.

Prepuna sala Doma kulture u Banatskom Karlovcu pokazala je koliko stanovnici ovog i okolnih mesta neguju tradiciju i narodnu umetnost. Publika je sa velikim oduševljenjem pratila nastup novoosnovanog Kulturno-umetničkog društva „Folklorni ansambl Banatski Karlovac“, koje je svojim igrama i pesmama dočaralo bogatstvo kulturnog nasleđa.

Poseban osmeh i oduševljenje publike izazvali su najmlađi članovi ovog folklornog društva, koji su nestrpljivo čekali svoj nastup.

Uz bogat program narodnih igara i pesama, publika je osetila snagu ljubavi prema tradiciji i otadžbini. Nastupi domaćih ansambala, kao i gostiju iz drugih krajeva, pretvorili su koncert u praznik kulture i identiteta, potvrđujući da folklor ostaje živ most između prošlosti i budućnosti.

(RTV Pančevo)