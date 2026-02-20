I zima voli zeleno: Gorani zasadili 45 borova i 40 kedrova

Na Središtanskom putu u Vršcu uspešno je realizovana akcija sadnje drveća u okviru projekta „I zima voli zeleno", čiji je nosilac Pokret gorana Vršac, uz podršku i sufinansiranje Grada Vršca.

Tom prilikom posađeno je ukupno 85 jednogodišnjih sadnica četinara, od čega 45 borova i 40 kedrova. Pored toga, učesnicima akcije podeljeno je još 25 sadnica – 10 duglazija i 15 borova – koje će biti zasađene na drugim lokacijama ili poklonjene sugrađanima, čime se dodatno doprinosi širenju zelenih površina u gradu.

Akcija je okupila 44 učesnika, među kojima 22 odrasle osobe i 22 dece, uključujući i najmlađe članove Pokreta gorana. Veliki odziv građana još jednom je pokazao snažnu podršku zaštiti životne sredine i spremnost za aktivno učešće u ekološkim inicijativama.

Stručni nadzor nad sadnjom sproveli su predsednik Pokreta gorana Vršac Čedomir Karović, diplomirani inženjer šumarstva, Jelena Grujić Karović, diplomirani biolog-ekolog, kao i šumarski tehničar Stefan Lazarević. Prema njihovim rečima, i deca i odrasli uspešno su primenili znanja stečena kroz prethodne edukativne programe i projekte.

Akciji se pridružio i član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić, koji je aktivno učestvovao u sadnji zajedno sa najmlađim učesnicima. On je tom prilikom istakao da Grad Vršac nastavlja sa sistemskim aktivnostima pošumljavanja na više lokacija, u saradnji sa Pokretom gorana i drugim partnerima.

„Zahvaljujem se svim učesnicima koji su svojim angažovanjem doprineli ovoj akciji, a posebno najmlađim gorančićima koji pokazuju visok nivo svesti i odgovornosti. Uskoro će biti objavljen poziv za volontere za veliku akciju sadnje skoro 10.000 stabala, te pozivam sve zainteresovane građane da se uključe i daju svoj doprinos“, poručio je Opričić.

Projekat „I zima voli zeleno“ predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti na povećanju šumskog fonda i unapređenju kvaliteta životne sredine u Vršcu, uz aktivno učešće građana, stručnjaka i institucija.

(Grad Vršac)