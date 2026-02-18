Pažljivkova pravila u saobraćaju za vršačke mališane

Udružene pčelara Vršac: Održano i stručno predavanje i obeležena i slava
13:00
18.02.2026
U organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Vršca, a uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja, u Vršcu je održana pozorišna predstava „Pažljivko“, namenjena učenicima osnovnih škola. Ova edukativna predstava realizovana je sa ciljem da se najmlađima na zanimljiv i prilagođen način približe osnovna pravila ponašanja u saobraćaju i značaj odgovornog učešća u njemu.
Kroz igru, humor i interaktivni pristup, deci su preneta nova znanja koja će im pomoći da se što bezbednije uključe u saobraćaj kada za to dođe vreme.
Po završetku predstave, učenicima su podeljeni prigodni pokloni u vidu bojanki i saobraćajnih bukvara, koje je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja. Organizatori su istakli da bezbednost dece ostaje najviši prioritet i da će Grad Vršac nastaviti sa realizacijom aktivnosti koje doprinose stvaranju sigurnijeg saobraćajnog okruženja za sve učesnike, a posebno za najmlađe.