Pažljivkova pravila u saobraćaju za vršačke mališane

U organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Vršca, a uz podršku Agencije za bezbednost saobraćaja, u Vršcu je održana pozorišna predstava „Pažljivko“, namenjena učenicima osnovnih škola. Ova edukativna predstava realizovana je sa ciljem da se najmlađima na zanimljiv i prilagođen način približe osnovna pravila ponašanja u saobraćaju i značaj odgovornog učešća u njemu.

Kroz igru, humor i interaktivni pristup, deci su preneta nova znanja koja će im pomoći da se što bezbednije uključe u saobraćaj kada za to dođe vreme.

„Savet za bezbednost saobraćaja Grada Vršca kontinuirano posvećuje posebnu pažnju bezbednosti dece u saobraćaju, što je jasno naglašeno i u Strategiji bezbednosti saobraćaja koju je Grad Vršac usvojio 2017. godine. Jedan od najvažnijih ciljeva te strategije jeste da broj povređene dece u saobraćaju bude sveden na minimum, a da se spreči svaki gubitak dečjeg života. U skladu sa tim opredeljenjem, Savet već dugi niz godina podržava i republički projekat „Pažljivkova smotra“, na kojem učenici vršačkih osnovnih škola postižu zapažene rezultate i osvajaju visoka mesta na takmičenjima iz oblasti saobraćaja.“ izjavio je Miloš Vasić, predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Vršca.

Po završetku predstave, učenicima su podeljeni prigodni pokloni u vidu bojanki i saobraćajnih bukvara, koje je obezbedila Agencija za bezbednost saobraćaja. Organizatori su istakli da bezbednost dece ostaje najviši prioritet i da će Grad Vršac nastaviti sa realizacijom aktivnosti koje doprinose stvaranju sigurnijeg saobraćajnog okruženja za sve učesnike, a posebno za najmlađe.