Grad Pančevo: Zlatni dukat za prvorođenu bebu

Prvoređenu pančevačku bebu u ovoj godini, danas su posetili i darivali dukatom Predrag Stojadinov, zamenik gradonačelnika Pančeva, i Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Stojadinov je rekao:

– U ime lokalne samouprave, sa velikim zadovoljstvom smo tradicionalno darivali bebu zlatnim dukatom, kao simbolom radosti, novog života i blagoslova. Rođenje deteta predstavlja najlepši trenutak za jednu porodicu, ali i poseban dan za naš grad. Svako dete je najveće bogatstvo zajednice i naša budućnost. Ovo je samo jedna u nizu pronatalitetnih mera koje grad Pančevo realizuje na osnovu Odluke o finansijskoj pomoći porodicama sa decom i time pokazujemo da Grad stoji uz roditelje od samog početka, da podržava porodicu i neguje vrednosti koje su temelj zdravog i snažnog društva.

Grad Pančevo pruža i finansijsku podršku porodiljama u vidu jednokratne novčane pomoći majkama. Iznos jednokratne pomoći za prvo rođeno dete je uvećan, a uvedena je i mera jednokratne pomoći za drugo rođeno dete. Za prvorođeno dete majke dobijaju 30.000 dinara, a za drugo 20.000 dinara.

Sanja Patalov Stojadinović je istakla:

– Uvećali smo iznos novčane pomoći nezaposlenim majkama, koja sada iznosi 60.000 dinara i isplaćuje se u periodu od šest meseci, tako da svakog meseca nezaposlene majke dobijaju po 10.000 dinara. Takođe, povećan je iznos za nabavku paketa za novorođenče, koji sada iznosi 10.000 dinara. Pored svih navedenih pronatalitetnih mera, Odlukom je propisana i finansijska pomoć majkama sa trojkama i četvorkama, gde po rođenju majka dobija po osnovu rođenja za svako dete ponaosob jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100.000 dinara, a tokom školovanja dece, za svaku kalendarsku godinu za svako dete predviđeno je po 20.000 dinara.

Do navršene 18 godine života dece, svake kalendarske godine, majke dobijaju za svako dete ponaosob jednokratnu novčanu pomoć u visini dvostrukog iznosa prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom ostvarene u gradu Pančevu. Grad će, kako je obećano, nastaviti da unapređuje mere kako bismo doprineli kvalitetnijem životu svih sugrađana.

Rođenje prve bebe u godini uvek izaziva posebnu pažnju, a predstavnici Grada uputili su iskrene čestitke majci i njenoj porodici, uz želju da dete raste u zdravlju, sreći i ljubavi.

(Pančevac / S. T.)

Detaljan red vožnje i ruta „dvojke”